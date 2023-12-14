شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الجامعة العربية: انتخابات الرئاسة فى مصر نجحت بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، أهم الإشادة بالانتخابات الرئاسية في مصر وحرص المواطنين على المشاركة، بالإضافة إلى مشاركة الأهلى في مونديال الأندية واللقاء المرتقب مع اتحاد جدة وطرح السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو.

الجامعة العربية: انتخابات الرئاسة فى مصر نجحت بامتياز

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادى، أن العالم شهد عرسا ديمقراطيًا حقيقيا، مهنئا الدولة المصرية على النجاح الكبير الذي تحقق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها نجحت بامتياز.

الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع 12 طفلا داخل العناية المركزة من الحليب

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرم 12 طفلا في العناية المركزة داخل مستشفى كمال عدوان من الحليب، محذرا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.

أماكن صرف السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.. التفاصيل

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين لليوم الرابع بسعر 27 جنيها للكيلو ، لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر ،حيث تتيح الوزارة السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومن خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.

الأرصاد: أجواء مستقرة على كافة الأنحاء وطقس لطيف نهارا بارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء ليسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مشاهد بالعين المجردة.. هلال جمادى الآخرة يزين السماء بعد غروب الشمس

يرصد هلال القمر لشهر جمادى الآخرة بسماء الوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 وسوف يرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربى فى حال كانت السماء صافية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم 14 ديسمبر 2023.. 2800 جنيها للجرام عيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 وسجلت كافة الأسعار تحركت ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسجل الذهب تحرك فوق 2800 جنيها للجرام من عيار 21.

زيزو يقود هجوم الزمالك وبن يوسف فى المصرى بالتشكيل المتوقع لمواجهة الدوري

في السابعة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين الزمالك والمصري، والذي يقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري Nlle، حيث يبحث الفريقان عن الفوز وحصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول مسابقة الدوري.

مليار و351 مليون دولار واردات مصر من السيارات خلال الـ9 أشهر الماضية

على الرغم من الارتفاع الذى سجلته واردات السيارات في الفترة الأخيرة، إلا أن الواردات الاجمالية للسيارات مازالت متراجعة إجمالا منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كهربا يقود هجوم الأهلى أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا أساسياً في هجوم الفريق غداً أمام فريق إتحاد جدة خلال المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا الجمعة ، حيث فاضل كولر بين كهربا وموديست خلال الأيام الماضية قبل أن يستقر في النهاية على الدفع بكهربا أساسياً.

الأرصاد: طقس لطيف نهارا على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

بدء تسليم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة السبت المقبل

حددت هيئة قضايا الدولة السبت 16 ديسمبر 2023 لبدء تسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وزارة التموين: طرح 30 ألف طن سكر حر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 ألف طن سكر حر لطرحة على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب أيضا توفير السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

"التعليم" تبدأ تقييم صفوف المرحلة الابتدائية فى المهام الأدائية قبل امتحانات الفصل الأول.. والمديريات تحدد مواعيد التقييمات لتنطلق نهاية ديسمبر

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لتقييم الطلاب في المرحلة الابتدائية في المهام الأدائية، بالفصل الدراسى الأول لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، موضحة أن المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات المرتبطة بالمنهج حسب طبيعة كل مادة دراسية، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهاما قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.