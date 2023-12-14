- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نتيجة انتخابات الرئاسة.. إعلان اسم رئيس الجمهورية الفائز الاثنين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية
وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم الخميس فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة وتفصل فيها يومى الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين.
يذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أكد في وقت سابق أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الاقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.
وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز