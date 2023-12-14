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شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان اللغة الفرنسية للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.
- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسى للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.
- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسى لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن قراءتها (حجم الخط 14 نوع الخط Times New Roman) - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
مواصفة امتحان اللغة الفرنسية للصف الاول الثانوى
مواصفة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثانى الثانوى
مواصفة امتحان اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية
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