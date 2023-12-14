حماية المستهلك: دورات تدريبية للجمعيات الأهلية لتعريفهم بحقوق المواطنين

القاهرة - سامية سيد - عقد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك، بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدى، نائب رئيس الجهاز، سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الجهاز, محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من ممُثلى الجمعيات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى كافة، مُثمنًا الدور العظيم خلال الفترة الماضية فى مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة، لافتًا فى هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا على ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود فى مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.

وأكد رئيس الجهاز أن اجتماع اليوم هو بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، مؤكدًا على استمرار عقد هذه الاجتماعات بشكل دورى ومنتظم، لافتًا أن آلية العمل والتعاون فى الفترة المقبلة سترتكز على نشر الوعى بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح " من خلال الجمعيات المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

وأشار السجينى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى مد يد العون مع الجمعيات الأهلية فى كافة المجالات ومنها، عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز، للجمعيات الأهلية العاملة فى المجال لمدهم بالمواد القانونية وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم، حتى يتمكنوا من نشر الوعى الاستهلاكى لدى المواطنين ورصد الظواهر بالأسواق وإبلاغ الجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

وفى نهاية اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته بهذا الاجتماع وبكافة النقاشات التى دارت وأيضا مُخرجات اللقاء، الذى يُعد بداية لانطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية فى نشر الوعى وثقافة حماية المستهلك.