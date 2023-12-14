شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشر معدات لشفط مياه الأمطار استعدادا للتقلبات الجوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة القاهرة معدات لشفط مياه الأمطار بعدة شوارع بالقاهرة، ضمن الاستعدادات لاستقبال التقلبات الجوية، وتم تمركز المعدات بالنقاط الساخنة التي حددتها المحافظة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة وهيئة الأرصاد الجوية، وأغلبها تقع بمطالع ومنازل الكبارى.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة اجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.