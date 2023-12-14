شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تدشن مرصد "وعى للتنمية المجتمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مرصد "وعي للتنمية المجتمعية " أول مرصد اجتماعي لحصر ومتابعة اتجاهات وسلوكيات وممارسات الأسر الأولى بالرعاية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، أطلقت حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل.

وتهدف الحملة إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأي عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.