نقابة المهندسين تقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 18 ديسمبر الجاري

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجالس الشعب والنقابات الفرعية في الثامن من يناير المقبل، واختيار الدكتور ياسر صقر رئيسًا للجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، والموافقـة علـى فتح باب الاشتراك والتجديد فـي مشـروع الرعاية الصحية في 18 من ديسمبر الجارى.

كما وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين فى الأول من مارس 2024، وقد اتخذ المجلس عدة قرارات من بينها: الموافقة على البدء في إعداد مستندات الطرح للتصميمات الخاصة بإنشاء مبنى ملحق للخدمات النقابية بجوار مبنى النقابة العامة، تشكيل لجنة دائمة لتقصي الحقائق برئاسة المهندس جمال المهدي عضو المجلس الأعلى ، تشكيل لجنـة تختـص بـدور النقابـة فـي تطبيق قانـون التصالح وتعديلاته برئاسة الدكتور أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة.

وقررت النقابة إقامة احتفالية لتكريم المهندسة الاستشارية زينب عفيفي - أمين الصندوق المساعد-بمناسبة مرور خمسين عاما على عطائها النقابي كعضو منتخب، والموافقـة علـى شـراء قطعة أرض بمدينة دمنهور لإقامـة نـادي للمهندسين، كما تم الموافقة على اعتماد محضر اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، والموافقـة علـى تصعيـد المهندس أحمـد يحيـي محمـد لعضوية مجلس نقابة المهندسين بالسويس- خلفا للمهنـدس تامر محمود والذي انتهت عضويته بالاستقالة.