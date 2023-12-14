شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: العمال ضربوا المثل فى الوعى والوطنية بمشاركتهم بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، تحية إعزاز وتقدير إلى عمال المرافق العامة الأوفياء الذين ضربو أروع الأمثلة فى الوعي والوطنية والرقي فى المشهد الحضارى الذي أظهروه خلال الانتخابات الرئاسية 2024، والصورة الرائعة التي أبرزت قوة وقيمة المرافق العامة، مؤكدا على دور العمال الهام في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأكد فؤاد، أن 500 ألف عامل من أعضاء تصنيف نقابة المرافق يصطفون من أجل استكمل بناء مصر الحديتة، مجددا العهد بدوران الإنتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة، خاصة بعد ما شهدته مصر من تطبيقات احترافية عند تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وبخاصة المرافق العامة والتى دعمت من أصول البنية التحتية المستدامة الممثلة فى كل المسارات على مستوى المحافظات والتى ساهمت فى صناعة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية وفرت العديد من فرص العمل المستحدثة.

وقال "فؤاد" إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بالعمل ليل نهار لتطوير منظومة المرافق من أجل جذب استثمارات بغرض إنشاء مناطق لوجستية وتجارية لتأتى كواحدة من الانجازات التى توفر قدرًا كبيرا من اشكال أسواق العمل المنظم.

وكان قد أدلى هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وأثنى على مشاركة العمال، مؤكدا على دورهم الهام في حفظ أمن واستقرار الوطن، لافتا إلى أن العمال شاركوا بشكل حضارى فعال، كما شارك فؤاد فى مسيرة اليوم حاشدة بشركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وحث عمال المرافق بضرورة المشاركة وتحفيزهم لأداء دورهم الوطني.