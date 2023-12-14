شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسكر الحر يوميا لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لطرحه على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو إضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، حيث تتيح ما يقرب من 30 صنفا من السلع على بطاقات التموين ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.