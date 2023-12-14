شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلى أسفل كوبرى 8 بطريق الواحات لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (8) الكائن تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

ونوهت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات، وذلك لمدة (يومان) وذلك من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/12/15 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2023/12/16، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

-تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الإيمن لمنطقة الأعمال اسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المشار اليه.

كما تشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.