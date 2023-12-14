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جيش الاحتلال ينسحب من جنين بعد 3 أيام على اجتياحه المدينة ومخيمها

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القاهرة - سامية سيد - انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين بعد 3 أيام من اجتياحه للمدينة ومخيمها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين بالضفة الغربية إلى 12 شهيدا، ووصفت وزيرة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحى فى جنين بالصعب، مؤكدة بذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية.

ناشدت مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، متهمة الاحتلال بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فى المستشفيات، بالإضافة إلى الاعتداء على سيارات الإسعاف وإطلاق النار عليها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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