شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للرعاية المركزة" تعقد مؤتمرها السنوى لمناقشة تحديث برتوكولات العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات مؤتمرها السنوى الحادى عشر لمناقشة كافة الابحاث العلمية الجديدة فى مجال الرعاية المركزة وذلك لتحديث البرتوكولات العلاجية للمريض.

وقال الدكتور حسين صبرى، رئيس الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، إن الرعاية المركزة فى مصر تتقدم بشكل كبير ونستهدف التدريب والتعليم للأطباء من أجل خدمة مميزة للمريض المصرى، وتابع أن هناك تعاون كبير مع الجامعات المصرية وكذلك جميع الهيئات الصحية.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، سكرتير عام الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، أن الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا فى مجال الرعاية المركزة فى مختلف المستشفيات، مضيفا أن مصر تزخر بالكوادر الطبية فى مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الرعاية المركزة تعد منقذا لكثير من المرضى فى أخطر حالاتهم، لافتا إلى أن المؤتمر به 4 ورش و20 جلسة علمية لتدريب وتعليم الأطباء.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب أطباء مصر، أن قانون المسؤلية الطبية سيتم إقراره قريبا بدعم من مجلس النواب، وتابع أن الأطباء فى حاجة ماسة لإقرار هذا القانون لكونة سيحل مشكلات كثيرة، مضيفا أن مصر لديها أجيال قوىة ومثقفة من الأطباء والقامات والكوادر الهامة فى القطاع الصحى واستكمل كلنا داعمين لمصلحة المواطن المصرى.