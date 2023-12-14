شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للبلازما: نستورد أدوية مشتقات البلازما بـ66 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، إن هناك تعاون كبير بين الجمعيات العلمية التى تستهدف تحديث كافة البرتوكولات العلاجية والدوائية للمرضى من أجل تطوير الخدمات للمريض المصرى.
وأضاف الدكتور مجدى أمين، أن مصر قامت باستيراد 3 أنواع من أدوية مشتقات البلازما فقط بمبلغ 40 مليون دولار بينما نستورد مشتقات بلازما سنويا من مختلف الأدوية بمبلغ 66 مليون دولار.
وأضاف أن هناك 4 دول فى أوروبا تقوم بمنح المتبرعين بالبلازما عوض عن وقتهم يعادل 12 دولارا فى كل مرة تبرع وليس مصر وحدها وتابع: "لابد من التعامل بنفس نظام الدول المتطورة إذا كان لدينا نية حقيقية لبناء مشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز