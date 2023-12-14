شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مجدى أمين: جمعنا 115 ألف لتر بلازما من 145 ألف متبرع حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور مجدى أمين رئيس المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما خلال فاعليات المؤتمر الحادى عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة اليوم أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما مستقبلا مضيفا أن المصنع الخاص بمشتقات البلازما سيتم الانتهاء منه فى 2026.
وكانت وصلت الشحنات الأولى من دواء "الألبومين البشري" فى شهر مايو 2023 والذى تم تصنيعه بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا من البلازما المصرية التى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز ايجيبت وتستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وتسفيرها للتصنيع ثم عودتها إلى مصر فى صورة أدوية تامة الصنع لحين الانتهاء من بناء وتشغيل مصنع التجزئة والتنقية بمصر والجارى انشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.بما يساهم فى توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التى تستخدم فى الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.
وقامت منظمة بروتينات البلازما العلاجية الدولية (PPTA) بزيارة 4 مراكز تبرع بالبلازما تابعة للمشروع بكل من مدينة ٦ أكتوبر، المعادى، كوبرى القبة ومصر الجديدة بغرض تقييم مدى اتباع المراكز لكافة المعايير الدولية واشتراطات الجودة لهذه الصناعة وتم اعتماد المراكز المذكورة من الجهة الدولية ومنحها شهادة برنامج جودة البلازما الدولى (IQPP) التابع لجمعية بروتينات البلازما العلاجية الدولية (PPTA)
ومن المتوقع أن تحصل جميع المراكز التابعة للمشروع على الاعتماد الدولى سعيا نحو إقامة أول منظومة متكاملة للتبرع بالبلازما فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما التى تساهم فى علاج الكثير من الأمراض وتعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر.
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