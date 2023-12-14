شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مجدى أمين: جمعنا 115 ألف لتر بلازما من 145 ألف متبرع حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى أمين رئيس المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، أنه تم جمع 115 ألف لتر من البلازما من أكثر من 145 ألف متبرع حتى الآن، مشيرا إلي أن هناك 20 شحنة من البلازما تم تسفيرها للخارج للتصنيع وعودتها مرة اخرى ليستفيد منها المريض المصرى .

وأضاف الدكتور مجدى أمين رئيس المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما خلال فاعليات المؤتمر الحادى عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة اليوم أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما مستقبلا مضيفا أن المصنع الخاص بمشتقات البلازما سيتم الانتهاء منه فى 2026.

وكانت وصلت الشحنات الأولى من دواء "الألبومين البشري" فى شهر مايو 2023 والذى تم تصنيعه بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا من البلازما المصرية التى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز ايجيبت وتستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وتسفيرها للتصنيع ثم عودتها إلى مصر فى صورة أدوية تامة الصنع لحين الانتهاء من بناء وتشغيل مصنع التجزئة والتنقية بمصر والجارى انشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.بما يساهم فى توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التى تستخدم فى الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

وقامت منظمة بروتينات البلازما العلاجية الدولية (PPTA) بزيارة 4 مراكز تبرع بالبلازما تابعة للمشروع بكل من مدينة ٦ أكتوبر، المعادى، كوبرى القبة ومصر الجديدة بغرض تقييم مدى اتباع المراكز لكافة المعايير الدولية واشتراطات الجودة لهذه الصناعة وتم اعتماد المراكز المذكورة من الجهة الدولية ومنحها شهادة برنامج جودة البلازما الدولى (IQPP) التابع لجمعية بروتينات البلازما العلاجية الدولية (PPTA)

ومن المتوقع أن تحصل جميع المراكز التابعة للمشروع على الاعتماد الدولى سعيا نحو إقامة أول منظومة متكاملة للتبرع بالبلازما فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما التى تساهم فى علاج الكثير من الأمراض وتعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر.