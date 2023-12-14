شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم السيدة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقى والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهى النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بقيام الاتحاد الأفريقى والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرة إلى أن الغرفة المركزية للمتابعة الميدانية للانتخابات والتى أطلقها المجلس خلال الانتخابات قد رصدت مشاركة المرأة المصرية بكثافة فى العملية الانتخابية، مؤكدة على أن هذه المشاركة القوية والمعهودة من المرأة المصرية خلال جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة تعتبر رسالة سياسية قوية بأن المرأة المصرية هى كتلة سياسية فاعلة وقوية فى المجتمع.

وأكدت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية وصلت فى السنوات الأخيرة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، فلاول مرة على سبيل المثال تصل المرأة المصرية إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى ومنصب محافظ وقاضية فى كل من النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة فى كافة المجالات أصبحت أمر حتمى وضرورى لاسيما فى ملف الأمن والسلام، لافته إلى أنه اذا اتيحت للمرأة المساحة التى تستحقها فأنها ستعمل على نشر السلام فى العالم أجمع.

ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أنها ترأس حاليًا بجانب المجلس القومى للمرأة كل من المجلس الوزارى لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامى للمرأة، قائلة:"لابد أن يكون لدينا جميعًا التزام قوى نحو العمل على الدفع بملف المرأة والامن والسلم، خاصة فى الوقت الحالى فى ظل ما نشهده حولنا من نزاعات وحروب".

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج "نورة" لتمكين الفتيات، موضحة أنه برنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى، ويأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن".

كما أشادت السيدة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة باللغة العربية عن مشاركة المرأة المصرية بأنها "ممتازة".

وأشارت إلى أن أوغندا مهتمة بالعمل على تمكين الفتيات وتعليمهن جيدا للوصول إلى المواقع القيادية فى كافة المجالات فى المستقبل، مشيرة إلى أن المرأة وصلت للعديد من المناصب العليا بأوغندا، وأن نسبة القاضيات فى أوغندا تصل إلى 50%.

وأكدت السيدة سبيكيوزا أن مصر جزء من أفريقيا وأن ما يحدث حولها من نزاعات وحروب تؤثر عليها وبالتالى على أفريقيا ايضا، ودعت بأن تكون مصر عضوًا فى شبكة النساء الأفريقيات فى مجال منع النزاعات والوساطة، والتى يشار إليها رسميًا باسم FemWise-Africa " فيم وايز – أفريقيا "، وهى آلية فرعية تابعة لفريق لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقى، وهى إحدى الركائز الأساسية لهيكل السلام والأمن باللاتحاد الأفريقى، وتهدف الشبكة إلى تعزيز دور المرأة فى جهود منع نشوب النزاعات والوساطة من خلال توفير منصة للدعوة الاستراتيجية وبناء القدرات والتواصل.