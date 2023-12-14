شكرا لقرائتكم خبر عن العمل: توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية بالقاهرة وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 26 طالبًا وإداريًا بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الأخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن تلك الندوات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد محمد سالم عبدالمالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، إلى استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومى، وذلك فى مختلف مواقع العمل، منوهًا إلى أنه شهد فعاليات الندوة التى حاضر فيها الكيميائى عبدالمنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور نصر محسن مدير المدرسة.

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة شبرا وروض الفرج، بمشاركة 25 من طالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات بشارع احمد حلمى ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة بالمدرسة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الندوات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة،، كما أكد على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومى، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وانتهت الندوة بالتوصية بمراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية وتعليق لوحات ارشادية ، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على الطلبة والعاملين والممتلكات، وحاضر فى الندوة الكيميائىة فيولا سامى مفتش السلامة والصحة المهنية بالمكتب، وبحضور ياسمين على مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمديرية.