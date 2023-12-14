شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا وطقس معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وحالة البحر المتوسط: خفيف معتدل ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر: خفيف وارتفاع الموج ( 1:0.5 متر).
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 13.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز