ضبط 8 محاولات تهريب مخدرات ومستلزمات علاج بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 8 محاولات تهريب في مبنى الركاب رقم 3، وذلك خلال الساعات الماضية لمواد مخدرة ومستلزمات علاج وأدوات تجميل مع ركاب قادمين من أمريكا وإيطاليا والهند وفرنسا والصين، حيث قام مسئولو الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير بتحرير خمسة محاضر منهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وتم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من نيويورك على الطائرة المصرية يخفي لفافات بهم نبات الماريجوانا بوزن 38 جرامًا وسجائر إلكترونية بهم زيت لنفس المخدر، وتم الضبط بواسطة كل من هيثم عبد الحكم، مأمور اللجنة الجمركية، وهيثم كامل، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة عبد الله شحاته وسامح سيد مدير الإدارة، تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة، وتم تحرير محضر رقم 268 للراكب.

وتم ضبط راكب مصري، قادم من فرانكفورت على الطائرة الألمانية حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بإجمالي 554 عبوة من ماركات عالمية، تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد مأمور اللجنة الجمركية ومحمد محمود في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف حامد ومحمود سعد مأمورا الجمرك، وتم تحرير المحضر رقم 271 ضد الراكب تحت إشراف محمد عبد الباقي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من مومباي، تم ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون بعدد 200 عبوة، وذلك بواسطة كل من علاء عبد الرحمن، مأمور اللجنة، ومصطفى بحر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة حسام عبد المنعم و محمد عبد المنعم رئيس القسم، وتم تحرير محضر رقم 272 ضد الراكب تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.

وعلى نفس الطائرة المصرية القادمة من مومباي، تم ضبط راكبة حاولت تهريب 99 عبوة من مستلزمات طب العيون، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد مدين مأمور اللجنة وخالد رمضان في التفتيش اليدوي، وتم تحرير المحضر الرابع رقم 273 للراكبة.

وتم ضبط راكب آسيوي قادم من جوانزو على الطائرة المصرية حاول تهريب 713 عبوة من المستلزمات الطبية الخاصة بتدبيس المعدة وأدوات الأسنان ومستحضرات التجميل، وتم الضبط بواسطة أحمد مدين، مأمور اللجنة الجمركية، وهيثم كامل، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد صلاح، مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم، وتم تحرير محضر رقم 274 ضد الراكب.

وعلى الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، تم ضبط راكب مصري، حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم 603 عبوات متنوعة من علب وأكياس وأجهزة، وتم الضبط بواسطة أحمد إبراهيم، مأمور الجمرك، وأماني عبد الله، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومحمد مرسي، ومحمود شحاتة، رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة، وتم تحرير محضر رقم 269 ضد الراكب.

وتم ضبط راكب مصري قادم من باريس على الطائرة المصرية يخفي 155 قرصًا ترامادول وعقاقير أخرى مدرجة بجداول المخدرات أسفل علب بها "بطاطس" ملفوفة في ورق فضي، وتم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية، وبسمة حسني، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة إسلام علاء وأحمد الشريف رئيس القسم، وتم تحرير محضر 270 الراكب تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وبالتنسيق مع إدارة البحث، تم تحرير محضر ضبط رقم 275 بقيادة أحمد علي السيد، مدير الإدارة، لراكب مصري قادم من ميلانو على الطائرة المصرية يخفي شرائط لعقار مخدر، تم الضبط بواسطة كل من شريف عيد مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فوزي، مدير الحركة.

وتم تحرير المحاضر بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.