مرور الجيزة: غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومين ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

الأعمال ستشمل إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (۸) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات.

الأمر سيستلزم غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات لمدة يومين وذلك من الساعة ١٢ صباح غد الجمعة حتى الساعة ٦ صباح بعد غد السبت وتكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

الإدارة العامة لمرور الجيزة أعدت تحويلة مرورية:

- استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور في أثناء رفع الكمر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .