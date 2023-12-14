تحرك جديد من مرتضى منصور أمام القضاء لإلغاء حبسه 6 أشهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض 17 فبراير المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على حبسه 6 أشهر.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية، قضت بحبس مرتضى منصور - رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي - 6 أشهر حضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت، وإيهاب محمد، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.

نسبت النيابة للمتهم مرتضى منصور، أنه في الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر(على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

وأسندت النيابة لمرتضى منصور سبّ المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، كما نسبت له تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ - قضى عقوبته- ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.