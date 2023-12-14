"دمه اتصفى من الضرب".. إحالة قاتلة طفل عشيقها للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بإحالة متهمة بقتل طفل عشيقها والشروع في قتل شقيقه بالبساتين إلى محكمة الجنايات.

تفاصيل الجريمة الوحشية بدأت قبل سنة ونصف، حينما انفصل والد "أحمد" سنة ونصف، ومحمد 4 سنوات، عن والدتهم بسبب خلافات زوجية، وارتبط بعلاقة غير شرعية مع المتهمة "داليا" بالإضافة لإمدادها بالمواد المخدرة التي أدمنتها، بحسب التحقيقات.

ويوم الواقعة، ترك الأب (عربجي) طفليه برفقة المتهمة مغادرًا إلى عمله، وقرب الثالثة ظهر الإثنين فوجئ أهالي شارع محمد علي بمنطقة بئر أم سلطان بالمتهمة تحمل الصغير على كتفها "دمه اتصفى على كتفها.. ووشه مليان كدمات ووارم من الضرب"، يصف الأهالي ما حدث في التحقيقات.

وقال شاهد عيان أمام النيابة "داليا كانت بتسحل الطفل التاني على الأرض وبتضربه برجلها وبعصاية كبيرة في كل جسمه وعلى رأسه.. الولد كان بيصرخ من الألم".

بعد قرابة نصف ساعة، نزلت المتهمة من شقتها فيما كان ابن السنة نصف "مقطوع الأنفاس"، والثاني يصرخ لا يستطيع الوقوف على قدميه، يقول أحد الأهالي "اتلمينا عليها وخدنا الطفل الكبير على مستشفى أحمد ماهر.. لكن هربت في توك توك بالطفل الصغير"، وأبلغنا الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حيث تأكد وفاة الطفل نتيجة نزيف داخلي وكسور متفرقة، فيما تبين إصابة الثاني بكسور مضاعفة في قدميه الاثنتين وضلوعه ويحتاج لإجراء عمليات جراحية.