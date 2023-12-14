شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكات المترو توفر نصف قيمة تذكرة الركوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر اشتراكات ركوب المترو نصف قيمة التذكرة، وذلك وفقا للتخفيضات التي توفرها الهيئة القومية للأنفاق، تصل لـ55 % للجمهور العادى، وينشر الخليج 365 أسعار تذاكر المترو، وعدد المحطات التى تغطيها كل تذكرة، وكذلك اشتراكات المترو للجمهور العادى ونسب التخفيض، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات وتصل لـ 10 جنيهات، وفى النقاط التالية التفاصيل.

للركوب 9 محطات، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

للركوب 16 محطة ، سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية

للركوب 25 محطة، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.