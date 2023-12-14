شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكات المترو توفر نصف قيمة تذكرة الركوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
للركوب 9 محطات، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.
للركوب 16 محطة ، سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية
للركوب 25 محطة، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.
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