شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يعلن تفعيل ماكينات TVM بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مترو الأنفاق أنه تم تفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات و شحن محفظة التذاكر بمحطات الخطين الأول والثانى، وذلك فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى و تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر وفى إطار إتجاه الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور.

وتم توزيع الماكينات على المحطات طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، وتتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار .

و تتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات التالية :-

_ بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة.

_ بيع وشحن محفظة التذاكر .

_ تجديد الاشتراكات و إعادة شحن محفظة التذاكر .

_ تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 - 10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه و نصف جنيه .

- يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنه لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى .

وفى السياق ناشد" أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.