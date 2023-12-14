شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: مصر قضت على الحصبة والبلهارسيا والملاريا وشلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن مصر حصلت على شهادة خلوها من الحصبة والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، وفى طريقها للقضاء على مرض الدرن أو السل، وقد قضت على الملاريا، والبلهارسيا، موضحة، إننا نعمل مع جميع الجهات من وزارة الصحة، وكان الرئيس السيسى لا يضع التصور فقط، ولكنه يرصد ويتابع ويراقب.

وقالت، فى تصريح خاص لــ" الخليج 365"، إن مصر من أوائل الدول باقليم شرق المتوسط في تصنيع اللقاحات والأدوية، وبعد جائحة كورونا كان لابد من توسيع نطاق تصنيع صناعة الدواء واللقاح، وشرفت بالعمل مع هيئة الدواء المصرية والتي حصلت على شهادة النضج، مشيرة إلى أن دورنا كمنظمة نجمع الأدلة والبراهين لاصدارأى شهادة تبرز خلودولة من مرض معين.

وقالت، إن مصر لها باع طويل ومن سنوات طويلة في تصنيع الأدوية واللقاحات، إن مصر لديها 5 هيئات تعمل جنبا إلى جنب مع هيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الإعتماد والرقابة وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الهيئات الخمس كان لكل هيئة منهم دور في كل المبادرات الرئاسية بما فيهم مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضحت، أن هيئة الدواء ميزتها أنها خلال 4 سنوات وصلت لدرجة عالية في انتاج اللقاحات والأدوية وحققت المستوى السادس من 8 وهى شهادة النضج للأدوية، وخلال فترة قصيرة كان هناك قرار من 18 خبيرا دوليا محايدا ومستوفى لجميع الشروط وبدون محاباة لاحد وتم التحقق الميدانى خاص بملف فيروس سى، خلال مراجعة الملفات، سلمنا مصر شهادة خلوها من فيروس سى.

وأضافت، ناقشنا مع الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية، ومنظمة الصحة العالمية من جنيف لكتابة كل التفاصيل لمتابعة ما حققته مصر واستكمال المسيرة، لكى نحافظ على كل ما حققناه لأن الفيرسات والبكتيريا لا تعرفان الحدود.