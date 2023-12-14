حسين زين: "الوطنية للإعلام" نقلت تفاصيل الانتخابات الرئاسية باحترافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لأطقم وفرق عمل التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من مذيعين ومخرجين ومصورين ومعدين ومراسلين ومهندسين وفنيين وإداريين من مختلف قطاعات الوطنية للإعلام الذين اشتركوا وبذلوا جهدًا كبيرًا في تقديم تغطية مهنية احترافية متميزة لمراحل العملية الانتخابية.

وقال "زين" في بيان الخميس، إن إذاعات وشاشات "الوطنية للإعلام" نقلت صورة حيه مباشرة لكل الفعاليات عبر شبكة مراسليها المنتشرة في دول العالم وبمحافظات مصر، لنقل مشهد أبهر العالم بتوافد الملايين من المصريين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار، كما تعكس وعي وإدراك ما تمر به منطقتنا من تحديات كبيرة وخطيرة.

وأشار حسين زين، إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام، سخرت كل الإمكانيات الفنية والهندسية من سيارات البث المباشر والكاميرات وأطقم العمل، وقدمت الفترات والتقارير الإخبارية التي غطت تفاصيل وإجراءات العملية الانتخابية، وتقديم الفترات الإخبارية واللقاءات والتقارير المتنوعة وتكثيف التنويهات لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري وتعريف المواطنين بكل إجراءات العملية الانتخابية والتوعية بكيفية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأكد حسين زين، أن أبناء الهيئة الوطنية للإعلام يواصلون دورهم وواجبهم الوطني تجاه جميع الأنشطة والأحداث القومية والوطنية وتقديم المساندة الإعلامية للدولة المصرية.