شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وطقس معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



الرئيس السيسى وعاهل البحرين يستعرضان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة الرئيس السيسى وعاهل البحرين يستعرضان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة شعباً وقيادةً بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنياً استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



بدء فترة البت فى الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة غدًا بدء فترة البت فى الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة غدًا

تبدأ اليوم الجمعة، فترة البت فى الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى قرارات اللجان العامة -إن وجدت، والتى تستمر لمدة يومى الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، فى مؤتمر صحفى عالمي.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم الخميس فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة وتفصل فيها يومى الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين.



رئيس الوزراء يتابع موقف توطين الصناعات الطبية ويوجه بإزالة أى عوائق رئيس الوزراء يتابع موقف توطين الصناعات الطبية ويوجه بإزالة أى عوائق

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع جاء بهدف مُتابعة خطوات توطين الصناعات الطبية في مصر، في ضوء التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين الصناعات بوجه عام، وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.



وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى تطورات الوضع بالسودان وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى تطورات الوضع بالسودان

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تطورات الأوضاع في السودان، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، كما تبادل الجانبان تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة وباقى الجهود الإقليمية المبذولة لحل الأزمة في السودان.



الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ18787 الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ18787

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 18787.

في غضون ذلك، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن منشآت "أونروا" في غزة تعرضت للاعتداء 250 مرة، مشيرا إلى أن ما يعيشه أهالي قطاع غزة من معاناة غير مسبوق.

وقال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك ضغطا كبيرا جدا على المنظومة الصحية في الأراضي المحتلة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مناطق واسعة في قطاع غزة لا تصلها أية مساعدات إغاثية.



إسرائيل تلغى رحلة لرئيس الموساد إلى قطر للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة إسرائيل تلغى رحلة لرئيس الموساد إلى قطر للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة

قالت مصادر لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن إسرائيل ألغت رحلة لرئيس الموساد إلى قطر كانت تهدف للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.