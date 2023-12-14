شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة فى معارك جنوب وشمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إصابة ضابط و7 جنود إسرائيليين في المعارك الضارية شمال وجنوب قطاع غزة، موضحين أن المصابين هم 4 من كتيبة الهندسة 603، فيلق الهندسة القتالية، إصابة مقاتل من الكتيبة 12 التابع للواء "جولاني" بجروح خطيرة في المعارك جنوب غزة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى إصابة مقاتلين من وحدة ماجلان بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب غزة، إضافة إلى إصابة ضابط في الكتيبة 82 باللواء السابع بجراح خطيرة خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الخميس، بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وبحرا وجوا في محاور القتال المختلفة سواء في شمال أو وسط أو جنوب غزة، وذلك في محاولة لتحقيق نصر استراتيجي بعد مرور 69 يوما على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتمارس إسرائيل إرهاب ومجازر جماعية بدعم أمريكي حيث ارتكب الاحتلال أكثر من 1000 مجزرة جماعية بشعة ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن الاحتلال الاسرائيل يمارس التطهير العرقي بدعم كامل من الولايات المتحدة التي دعمت كيانات إرهابية في عدة دول خلال السنوات الماضية منها "أفغانستان" التي عانت من ويلات الإرهاب بسبب السياسة الأمريكية، فضلا عن تورط الولايات المتحدة وبريطانيا في حل الجيش العراقي بعد عام 2003 ما أدى لانهيار المؤسسة وانتشار الإرهاب بالمنطقة، وهو نفس النهج الذي تقوم به واشنطن بدعم متطرفين وعصابات مسلحة تطلق على نفسها "جيش إسرائيل"، وهي أبعد ما يكون عن المؤسسات العسكرية بل يمكن وصفها بـ"عصابات صهيونية" تمارس أبشع صنوف الإرهاب ضد المدنيين العزل في غزة.

وأعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أسرتين فلسطينيتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منازل المدنيين وتدميرها في مختلف محافظات القطاع، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، ولا يزال الكثير منهم مفقودين تحت الأنقاض.

اقتحم عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا، وحاصرت عدد من الأسر الفلسطينية، كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا فلسطينيا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 40 فلسطينا على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادي أبو غزالة في مخيم جباليا، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم، كما استهدفت طائرات الاحتلال ستة منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول، بسبب كثافة القصف، وصعوبة التنقل بين الشوارع التي دُمرت بشكل كامل، بسبب التجريف والتدمير والتخريب من آليات الاحتلال.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي عدد من الشبان الفلسطينيين في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي مقبرة الفالوجة في جباليا بالكامل، في انتهاك صارخ لكرامة الأموات.

وفي حي الرمال الشمالي، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي أربعة منازل، ما أدى إلى ارتقاء 10 فلسطينيين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، بالإضافة لاعتقال 35 فلسطينيا تتراوح أعمارهم بعد تعصيب أعينهم، وتجريدهم من ملابسهم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عددا من الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.