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نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

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القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن نتنياهو منح رئيس الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

 

ويعانى سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

 

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية فى مدينة غزة، بسبب القصف الشديد فى المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربى اكتظاظا كبيرا فى أعداد النازحين.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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