شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: متفقون مع مصر ونثمن موقفها الرافض للتهجير القسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث الرئاسة الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الموقف الأمريكى واضح بدعمه لإسرائيل، وهناك جهود عربية فلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلى.

وأضاف: "متفقون مع مصر، ونثمن موقفها وموقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيي، ونحن لن نتخلى عن غزة أو أى جزء من الاراضى الفلسطينية".

وتاابع أنه ليس لدينا ثقة بإسرائيل أو بتصريحات الولايات المتحدة التى تقدم الدعم الكامل لجيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية غير معنية بوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.