شكرا لقرائتكم خبر عن عضو ائتلاف نزاهة الدولى: لم نلاحظ أى سلبيات فى الانتخابات الرئاسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيلينا ديانوفيتش من كرواتيا، عضو ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنها زارت 50 لجنة فرعية خلال تغطيتها للانتخابات الرئاسية، متابعة :" ائتلاف نزاهة ممثل من 34 دولة".

وأضافت عضو ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة :"غطيت محافظات الجيزة والفيوم وبورسعيد خلال تغطية الانتخابات وكانت الأمور لطيفة واستمتعنا بأوقاتنا خلال التغطية".

وتابعت هيلينا ديانوفيتش، أن المرأة شاركت بشكل رائع في الانتخابات الرئاسية، وشعر الجميع أن العملية الانتخابية تسير بشكل مميز.

وقالت عضو ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إننا لم نلاحظ أي سلبيات في الانتخابات الرئاسية ولم يتضمن التقرير الخاص بائتلاف نزاهة أي سلبيات وكانت العمليات تسير بشكل جيد.