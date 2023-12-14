بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسئولين.. إيناس عبدالدايم تستقبل عزاء زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكبار المسئولين وعدد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة في عزاء زوجها المهندس مدحت شليق، بقاعة الرزاق في مسجد الشرطة.

وشهد عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اللواء سمير فرج، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، والفنان أحمد الشامي، والإعلامية جاسمين طه.