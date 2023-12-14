الأرصاد: تحسن الطقس وتلاشي تأثير موجة التقلبات الجوية بدء من غد الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن البلاد شهدت حالة من التقلبات الجوية على مدار الـ 48 ساعة الماضية، ولكن الأحوال الجوية بدأت تشهد تحسن واضح، وتلاشى تأثير المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد.

وأشارت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أنه اعتبارا من اليوم سنبدأ نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، وليس هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم، فضلا عن زيادة درجات الحرارة بمعدل درجتين، وتصل غدا إلى 24 درجة.

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، بأن الفترة المسائية ستظل درجات الحرارة منخفضة بها، محذرة من وجود شبورة مائية الأيام المقبلة ولكنها لن تكون ضبابية مثل الأيام الماضية، ويستمر استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.