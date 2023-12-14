تعيين الدكتور شريف صفوت نائبا لرئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعيين الدكتور شريف صفوت، بالقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية.

وشغل الدكتور شريف صفوت، منصب مدير مستشفى الجلاء التعليمي، ثم صدر له قرار في شهر أكتوبر الماضي بالإشراف والمتابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالهيئة.

ونص قرار وزير الصحة الذي حمل رقم 474 لسنة 2023، بتكليف الدكتور شريف محمد صفوت عبدالباقي، بالعمل نائبا لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية، بناء على العرض المقدم من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لوزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.