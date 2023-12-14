مارس المقبل.. معرضان لإصلاح والتصميم الداخلي للطائرات في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تقرر إقامة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، لسوق ما بعد البيع في قطاع الطيران التجاري في المنطقة ، وكذلك معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، والخاص بمقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يومي 5 و6 مارس القادم في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، وذلك بهدف الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد ضمن قطاع الطيران.

ويوفر المعرضان فرصة للتعرف على أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في قطاع الطيران، لا سيما مع مشاركة أكثر من 200 جهة عارضة تمثل سلسلة توريد الطيران بأكملها ، ما دفع المنظمين إلى وضع مخطط تفصيلي موسع لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة في المعرضين.

وتشير التوقعات إلى مشاركة عدد أكبر من شركات الطيران خلال المعرضين بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي بحضور أكثر من 100 شركة طيران إقليمية ودولية، بما في ذلك طيران (الإمارات، والطيران العُماني، والخطوط الجوية الملكية الهولندية، والسعودية) ، كما يحظى الحضور بفرصة الاستفادة من برنامج أيرلاين بايرز وردهة نادي الطيران، مع فرص استثنائية للتواصل مع أبرز صناع القرار ضمن مجموعة واسعة من مشغلي الخطوط الجوية.

ويحتضن المعرضان أيضاً منصة Onboard Hub، الوجهة المثالية لاستكشاف الحلول والابتكارات الحديثة للترفيه أثناء الرحلة والارتقاء بتجربة المسافرين، بما ينسجم مع التوجهات التي يشهدها القطاع.

وتستضيف منصة جو لايف ثياتر أكثر من 30 خبيراً عالمياً في قطاع الطيران خلال يومَي المعرضين، وذلك لمعالجة المواضيع الهامة التي يشهدها القطاع في إطار سلسلة من العروض التقديمية وجلسات الحوار ودراسات الحالة.

ويتضمن المعرضان مزايا جديدة للتواصل، بما في ذلك المنطقة المخصصة للمقابلات الثنائية لتوفير مساحة خاصة لتبادل الأفكار، بالإضافة إلى حفل تواصل ختامي يوم 6 مارس، والذي يتيح الفرصة للحضور والجهات العارضة لمتابعة التواصل ضمن أجواء أكثر هدوءاً بعد اختتام الفعاليات الرسمية.