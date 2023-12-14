شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: سنتخذ إجراءات ضد جنودنا الذين دخلوا المسجد في جنين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، سنتخذ إجراءات ضد جنودنا الذين دخلوا المسجد في جنين اليوم، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضاف: سنواصل القتال ضد الفصائل الفلسطينية وستكون هناك أياما مقبلة من المعارك الصعبة، ونبذل كل ما بوسعنا لتجنيب المحتجزين اى خطر خلال عملياتنا فى الانفاق بغزة

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.