شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات هامة عند زراعة القمح المتأخر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتى فى مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهى المسألة التى تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وهناك إجراءات هامة عند زراعة القمح المتأخر "بداية من أول ديسمبر"، لابد من اتباعها للحصول على محصول عالى الإنتاجية فى نهاية الموسم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- زراعة أصناف مبكرة نوعاً ما وهناك أصناف "مصر 4 ومصر 3 وسخا 95 وسدس 14 ".

2- الزراعة تكون عفير قدر الإمكان عشان ننجز ويفضل تكون رية الزراعة مع الظهيرة لامتصاص اكبر قدر ممكن من الحرارة من الجو ويساعد على سرعة الانبات .

3- لو تمت الزراعة والطقس بارد ضروري جداً نقع التقاوي في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات احادي البوتاسيوم 1.8% لكل منهما لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم .

4- لو الأرض فيها نسبة ملوحة تقع التقاوي في محلول ملحي "مياه صرف زراعي مثلا" لمدة 1-2 ساعة قبل الزراعة بيوم .

5- للاسراع من الانبات للتقاوي تنقع التقاوي في محلول ريبكس 48% قبل الزراعة ثم الزراعة في الأرض المستديمة.

6- لو كاسر التقاوي ولاينصح بزراعة بتقاوي كسر هذا الموسم بالتحديد وكان فيها مشاكل تفحم من السنة اللى فاتت تنقع في محلول جير ميثان بنسبة 5% لمدة 15 دقيقة.

7- ترك الحبوب لتجف تماماً حتى لا يحدث عدم انتظام اثناء الزراعة بالسطارة الآلية .

8- يجب ان يتم الري مباشرة بعد الزراعة فى الزراعة العفير.