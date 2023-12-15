شكرا لقرائتكم خبر عن بزى عسكرى.. ابنة العاهل الأردنى تشارك فى إنزال جوى لمواد طبية على شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى شاركت فى إنزال جوى خامس لمواد طبية عاجلة فى شمال غزة.

من جانبها؛ قالت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على إنستجرام: سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو الملكى خلال إنزال جوى خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة… الله يقويكم ويحميكم.



الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى

ونفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربى، مساء الخميس، عملية إنزال جوى خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.

ورافقت طاقم الطائرة، التى سيرت بتوجيهات ملكية سامية، الأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى التى تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.



الأميرة سلمى مع قوات الجيش الأردنى

وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكى من إنزال الصناديق التى تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.

كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.