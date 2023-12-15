شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم ضد سفينة حاويات كانت فى طريقها لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى إسرائيل وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة، وذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت جماعة الحوثي، أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءها، حيث تمكنت من منع مرور عدة سفن كانت متجهة إلى إسرائيل خلال 48 ساعة.