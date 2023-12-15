شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: تركيب 86 ماكينة صرف آلى للتذاكر بالخطين الأول والثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مسئولة عن الخط الأول تم الذي تم افتتاحه عام 1987 والخط الثاني الذي تم افتتاحه في عام 1996 .

وأضاف المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطوير الخطين الأول والثاني بجهد كبير من وزير النقل الفريق كامل الوزير، وهيئة القومية للأنفاق وهيئة مترو الأنفاق، وتم تركيب ماكينات وتشغيلها اليوم، حيث تصرف التذاكر آليا بعيدا عن العنصر البشرى نهائيا.

وأوضح أحمد عبد الهادى، أنه تم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول الذي يضم 35 محطة، كما تم تركيب 36 ماكينة صرف آلى للتذاكر في الخط الثاني الذي يضم 20 محطة.