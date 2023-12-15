شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية: صلوات عيد الميلاد ستكون من أجل طلب السلام والاستقرار بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأب فيليب عيسى كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام له طبيعة خاصة نظراً لما يشهده العالم من حروب ودمار واضطرابات اقتصادية، فستكون الصلوات من أجل السلام والاستقرار والهدوء، موضحاً أن رسالة عيد الميلاد توضح أنه إذا كانت كل الأرض منطفئة فسيشرق نور الميلاد فالنور أشرق فى الظلمات وأضاء للجالسين فى الظلام فطلب الرجاء والسلام والهدوء والاستقرار ستكون رسائل العيد هذا العام.

وأضاف كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة ستنظم أمسية روحية مرنمة ترتكز على السلام للأرض والرجاء لبنى البشر والمجد لله فى الأعالى وستبعت في نفوسنا الرجاء الحى.

وأوضح الأب فيليب عيسى أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام سيكون بالقداس الميلادى يوم 24 مساء واليوم التالى صباح 25 ديسمبر يستقبل وفود رسمية وإعلامية ويتبادلون التهانى؟، موضحا أن الكنيسة تشعر بالفرح والسعادة بتبادل الزيارات كل عام والتي يكون فيها اطمئنان على أحوال وأوضاع الكنيسة السريانية وتكون سعيدة بأنها جزء من اهتمام الدولة المصرية للاطمئنان عليها وعلى الرعية.

ويبدأ الأقباط السريان الأرثوذكس صوم الميلاد غدا الجمعة 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى.