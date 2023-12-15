شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية: صلوات عيد الميلاد ستكون من أجل طلب السلام والاستقرار بالعالم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة ستنظم أمسية روحية مرنمة ترتكز على السلام للأرض والرجاء لبنى البشر والمجد لله فى الأعالى وستبعت في نفوسنا الرجاء الحى.
وأوضح الأب فيليب عيسى أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام سيكون بالقداس الميلادى يوم 24 مساء واليوم التالى صباح 25 ديسمبر يستقبل وفود رسمية وإعلامية ويتبادلون التهانى؟، موضحا أن الكنيسة تشعر بالفرح والسعادة بتبادل الزيارات كل عام والتي يكون فيها اطمئنان على أحوال وأوضاع الكنيسة السريانية وتكون سعيدة بأنها جزء من اهتمام الدولة المصرية للاطمئنان عليها وعلى الرعية.
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