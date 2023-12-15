شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشارك فى قوافل دعم أبناء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الاتحاد العام للمصريين في الخارج واعضاءه في التخفيف عن أهلنا في غزة من خلال إهداء شاحنة بطانيات للوقاية من برد الشتاء القارس ، وقد تم الاتفاق مع أحد المصانع المتخصصة في إنتاج نوعيات جيدة من البطانيات في مدينة المحلة الكبرى لإنتاج شحنات متواصلة من البطانيات لصالح الاتحاد العام للمصريين يتم إهداءها لإخواننا في غزة وأهلنا المحتاجين في بعض القرى الفقيرة في مصر .

وأشار الاتحاد فى بيان له ، أنه قد وصلت الشحنة الاولى من البطانيات إلى مخازن تحيا مصر لضمان وصولها إلى غزة مع قوافل وشاحنات تحيا مصر وتسليمها هناك حسب ما هو متبع وطبقاً للأصول المعمول بها.

ومن الجدير بالذكر إن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعمل في مصر للمساهمة مع منظمات المجتمع المدني .

وفي هذا السياق، قال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس الإدارة أن الاتحاد يعمل مع المجتمع المدني من خلال مشاركة أعضاءه في التخفيف عن اهلنا في غزة بمساهمات عينيه متنوعة وإن مساهمات الاتحاد المتنوعة من خلال توفير كراتين الخير للمواد الغذائيه على أهلنا في قرى مصر وبطانيات الشتاء لأهلنا في غزه تأتي ضمن نشاطات الاتحاد المتنوعة لدعم أهلنا في كل مكان ، وأن الاتحاد العام للمصريين في الخارج سيوفر قافله من المواد الغذائيه لأهلنا في صعيد مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك .