شعبة المواد الغذائية: طباعة الأسعار على السلع خطوة جيدة لتنظيم السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بالتوجيه الصادر من مجلس الوزراء بشأن طباعة الأسعار على السلع، مشيرًا إلى أنه خطوة جيدة لتنظيم السوق وضبط الأسعار.

وأشار المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن طباعة السعر على السلع يصعب تزويره، منوها بأنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، والسكر الحر متوفر في الجمعيات الاستهلاكية بـ 27 جنيها للكيلو، مؤكدًا أن هناك انفراجة في أزمة ارتفاع سعر السكر.

وتم اليوم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.