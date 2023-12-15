مصطفى الفقي معتذرًا لأسرة عبد الناصر: تصريحاتي كانت خطأ غير مقصود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، عن اعتذاره لأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد تصريحاته الأخيرة التي حملت إساءة للرئيس الراحل في أحد الصحف الكويتية.

وقال "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "تصريحاتي كانت خطأ غير مقصود، كنت أعتقد أنها دردشات عادية وغير مسجلة وأنا أخر واحد يمكن اتهامه بالإساءة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وتابع "عبد الناصر كارزيما سياسية غير قابلة للتكرار في التاريخ وهو فوق المقارنة لأنه أقوى وأعلى من كل ما جاء بعده وقبلها، وتربطني بعائلة الزعيم روابط قوية، وحياته الشخصية نظيفة للغاية ولا يختلف عنها اثنين".

وأردف "لا يمكن أن أكون خصمًا لأسرة عبد الناصر أو تاريخه، وهذا خطأ كبيرًا لأنني لم أدقق وأبدي أسفي وندمي تمامًا ويعز عليا تمامًا أن أكون طرفا في خصومة مع أسرة الرجل الذي اعتنق فكره وقد استغل هذا الخطأ جماعة الإخوان".