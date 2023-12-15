الغرفة التجارية: تدخل الحكومة لحل أزمة البصل جاء متأخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رأى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل هذا العام، جاءت بعد تقليل المساحات المزروعة من المحصول، بجانب زيادة حجم تصدير البصل.

وقال النجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "cbc"، مساء الخميس، إن تدخل الحكومة لحل أزمة البصل من خلال قرار منع التصدير جاء متأخرًا، مؤكدًا أن هناك خرجت كميات كبيرة منه للخارج الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض بالسوق.

ونوه رئيس شعبة الخضار والفاكهة، بأن أكثر من جهة حذرت من تصدير البصل هذا العام، وطالب عدد كبير من الخبراء وقف التصدير، لكن استجابة الحكومة لهذه النداءات كانت متأخرة، وهذا أدى إلى نقص المعروض بالسوق من البصل، لافتًا إلى أنه: "التقينا مع وزير الزراعة ومسئولين في التموين وحذرنا من التصدير من شهر إبريل الماضي".

ولفت نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن الموسم حصاد البصل في شهر مارس المقبل، متوقعًا انخفاض السعر في السوق في منتصف مارس وأوائل إبريل.