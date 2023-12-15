شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى أسفل كوبرى 8 بالواحات لمدة يومين.. اعرف التحويلات البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (8) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، يستلزم الأمر إجراء غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات، لمدة (يومين)، وذلك من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/12/15 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2023/12/16، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

-تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال.