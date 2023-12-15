شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 15/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 38: 2 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 2:41 م
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 2:33 م
موعد صلاة المغرب 4:53 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
وقت صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 2:31 م
وقت صلاة المغرب 4:51 م
وقت صلاة العشاء 6:11 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 42: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م
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