شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول إجازة رسمية مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

وأول الإجازات الرسمية المرتقبة ستكون مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 ، وستكون إجازة عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين " الأحد 25 جمادى الأخرة 7 يناير 2024، وبعدها إجازة ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة الخميس 13 رجب 25 يناير 2024 .

ووفقا للحسابات كانت اخر إجازة خلال 2023 هى إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" ، وبذلك لم يعد هناك اجازات رسمية حتى نهاية السنة .