- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تنفذ أعمال تجميل بطريق صلاح سالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كما تنفذ الهيئة أعمال تجميل وإنارة القاهرة بمحور سميره موسى مع الأسمرات للبدء في تنفيذ حديقة ومتنفس جديد بالمحور في إطار حرص الهيئة لتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة.
ويتم تنفيذ أعمال رفع كفاءه التجميل بمحور الحضارات وخلق متنفسات جديده للمواطنين وتحسين الموقع العام بطول الطريق من كورنيش النيل مرورا بمحور الحضارات بمصر القديمة.
ونفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة التجميل وتحسين المظهر العام بكافه ارجاء الجزر الوسطى والحدائق العامة بمصر الجديدة.
وتابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنشاء وتطوير حديقه جاردينيا بمحور شينزو أبي بشرق القاهرة.
تجميل طريق صلاح سالم
أعمال تجميل طريق صلاح سالم
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز