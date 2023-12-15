شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جار الانتهاء من محطتى معالجة مياه الصرف الصحى بمركز إطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة محطتي معالجة مياه الصرف الصحي "مسجد موسى وكفر الواصلين" بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وهي من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الاستفادة المنشودة منها.

قال الدكتور سيد إسماعيل، في بداية زيارته، إن استراتيجية قطاع المرافق بالوزارة تتضمن الاستفادة من تطبيق تكنولوجيات المعالجة الحديثة على وجه العموم، وبمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على وجه الخصوص، فضلا عما تقوم به الوزارة من تحفيز شركات القطاع الخاص لتوطين الصناعات الداعمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.



محطة معالجة مياه الصرف الصحى

وأشار نائب الوزير، إلى أن الأجهزة التابعة للوزارة تقوم بتذليل مختلف المعوقات التي تواجه الشركات القائمة على التنفيذ، وتطوير التكنولوجيات الخاصة بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن تحقيق أقصي استفادة من المياه المُعالجة والحمأة الناتجة عنها بإعادة استخدامها وذلك بتطبيق التكنولوجيات التي تستخدمها الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات.

وبدأت الزيارة بتفقد محطة معالجة كفر الواصلين والتي تم تنفيذ بها مختلف الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بطاقة 25 ألف م3/يوم، وجار الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة للتوسعات لتصل المحطة مستقبلا إلى 40 الف م3/يوم، بهدف خدمة نحو 250 ألف نسمة، وجدير بالذكر أن هذه المحطة ستخدم سكان قرى (كفر الواصلين - الكداية - القبابات - الصالحية - كفر قنديل - منية الرقه - الرقه البحرية - الرقه القبلية).

وعقب الانتهاء من تفقد محطة معالجة كفر الواصلين، توجه "إسماعيل" والوفد المرافق له لزيارة وتفقد محطة معالجة مسجد موسى، وتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بطاقة 13 ألف م3/يوم مع توفيرالمساحة المطلوبة لإقامة التوسعات للمحطة مستقبلا لتصل إلى 22 ألف م3/يوم، بهدف خدمة حوالي 140 ألف نسمة في المستقبل، والمحطة ستخدم سكان قرى (بنى صالح - مسجد موسى - صول - نزلة ترجم).

وخلال زيارة المحطتين، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومعاونوه، مكونات المحطة والموقف التنفيذي لها طبقا للجداول الزمنية المقررة والتي تبين منها جاهزية المحطتين لبدء تجارب التشغيل، وذلك بعد الانتهاء من استكمال بعض البنود البسيطة والتي لا تؤثر على المواعيد المقررة لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد نائب الوزير أهمية الالتزام والانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المقررة طبقًا لهذه الجداول.



نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بأطفيح

وخلال استعراض مكونات المحطتين، أوضحت الشركات القائمة على التنفيذ أنه تم التنفيذ بمكون محلي يتخطى نسبة 60% تنفيذًا لتوجهات الدولة بزيادة المكون المحلى قدر الإمكان وتقليل الاعتماد على المنتج الأجنبي.

وأكد "إسماعيل"، أهمية قيام شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات بدعم وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكات مع دراسة الاعتماد على شركات القطاع الخاص المتخصصة في ادارة وتشغيل وصيانة المحطات قدر الإمكان.

وفي نهاية الزيارة أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بمجهود العاملين ومسؤولي الجهاز التنفيذي، وأثنى على مستوى التنفيذ المتميز بالمحطات ووجه بتعميم هذا المستوى بكافة المشروعات.