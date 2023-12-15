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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح  16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها  ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

 مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا

 مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

 مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  

 مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

 مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 

 مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

 مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

 مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

 مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

 مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 

 مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج

مديرية أوقاف الشرقية 

م المسجد وعنوانه

 مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

 مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه

 مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

 مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

 مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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