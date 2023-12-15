شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد وعنوانه مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه مسجد التقوى – كفر بركات - العياط مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج مديرية أوقاف الشرقية م المسجد وعنوانه مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف القاهرة م المسجد وعنوانه مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة مديرية أوقاف الوادي الجديد م المسجد وعنوانه مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط مديرية أوقاف أسوان م المسجد وعنوانه مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي مديرية أوقاف الأقصر م المسجد وعنوانه مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

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